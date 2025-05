Huawei-Affäre - Fünf EU-Abgeordneten droht Immunitätsverlust

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Fünf Europaabgeordneten droht wegen Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit dem chinesischen Unternehmen Huawei der Verlust ihrer Immunität. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sagte im Plenum in Brüssel, sie habe den Antrag der zuständigen Behörden in Belgien zur Aufhebung der parlamentarischen Immunität erhalten - also des Schutzes der Abgeordneten vor Strafverfolgung. Der Antrag werde nun an den Rechtsausschuss verwiesen.

Betroffen seien die italienischen Abgeordneten Fulvio Martusciello, Giusi Princi und Salvatore De Meo von der Europäischen Volkspartei (EVP), der maltesische Sozialdemokrat Daniel Attard sowie der bulgarische Abgeordnete Nikola Minchev von Renew Europe.