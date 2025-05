CATL kündigt Notierung an der HKEX an, um die globale Null-Kohlenstoff-Wirtschaft zu unterstützen

Hong Kong (ots/PRNewswire) - CATL gab heute die Notierung am Main Board der

Hongkonger Börse (HKEX) unter dem Aktiencode 3750 bekannt. Das globale Angebot

umfasste 135 Millionen Aktien vor der Mehrzuteilungsoption zu einem Preis von

HKD 263,00 pro Stück. Damit ist CATL das erste A-Aktien-Unternehmen, das eine

Zweitnotierung in Hongkong mit einer Preisobergrenze für die Emission anstrebt.

Der Börsengang von CATL in Hongkong dauerte vom Startschuss bis zum Abschluss

nur 128 Tage, wobei der Abschlag zum Schlusskurs der A-Aktie am Tag der

Festlegung der Preisobergrenze bei null lag. Am ersten Handelstag eröffnete die

Aktie mit einem Eröffnungskurs von 296 HKD pro Aktie, was einem Anstieg von

12,55 % gegenüber dem Angebotspreis entspricht.



Dieses Angebot zog ein breites Spektrum von Investoren aus 15 Ländern und

Regionen weltweit an, darunter Staatsfonds, Industriekapital, langfristige

Institutionen, Versicherungskapital und Multi-Strategie-Fonds. Die starke

Nachfrage zeigt nicht nur das Vertrauen in den langfristigen Wert von CATL,

sondern auch die Anerkennung des enormen Marktpotenzials und der kommerziellen

Möglichkeiten, die durch kohlenstofffreie Technologien entstehen.







Anbieter von Systemlösungen und hat sich zum Ziel gesetzt, ein kohlenstofffreies

Technologieunternehmen zu werden", sagte Dr. Robin Zeng, Vorsitzender und

Geschäftsführer von CATL, bei der heutigen Börsenzulassung. "Diese

Börsennotierung bedeutet eine stärkere Integration in die globalen Kapitalmärkte

und stellt einen neuen Meilenstein in unserer Mission dar, die globale

kohlenstofffreie Wirtschaft voranzutreiben."



Im Zuge der weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels hat sich die

kohlenstofffreie Wirtschaft von einer ökologischen Notwendigkeit zu einem

dynamischen Motor für das Wirtschaftswachstum entwickelt. Als Pionier bei der

Förderung einer kohlenstofffreien Wirtschaft beschleunigt CATL die Entwicklung

einer kohlenstofffreien Gesellschaft durch unermüdliche Innovation bei

kohlenstofffreien Technologien. Diese Fortschritte umfassen die folgenden

Schlüsselbereiche:



Kohlenstofffreier Transport: Um die weltweiten Netto-Null-Emissionsziele zu

erreichen, müssen laut BloombergNEF bis 2030 jährlich 3 Billionen USD in den

elektrischen Verkehr investiert werden. Das globale Verkehrssystem befindet sich

in einer radikalen Umstrukturierung, wobei neue energiebetriebene Fahrzeuge und

Ökosysteme zum Austausch von Batterien in eine Phase des explosiven Wachstums

eintreten. Auch aufstrebende Verkehrssektoren, wie die Wirtschaft in niedrigen

Höhenlagen und Elektroschiffe, entwickeln sich rasch. CATL hat das weltweit Seite 2 ► Seite 1 von 3



CATL hat das weltweit

