ATX verliert 0,74 Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der ATX gab um 0,74 Prozent auf 4.422,08 Punkte nach. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich zur Wochenmitte ohne klaren Trend, an der Wall Street ging es im Verlauf mehrheitlich nach unten. Auf fundamentaler Ebene standen zur Wochenmitte keine wichtigen Konjunkturdaten in der Eurozone und in den USA auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren konnten.

Am österreichischen Aktienmarkt lag auch auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage vor. Erst nach Börsenschluss wird CA Immo Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld der Ergebnispräsentation schlossen die Titel des Immobilienunternehmens 0,1 Prozent höher.