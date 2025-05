Börsen Update USA - 21.05. - Dow Jones schwach -1,55 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 41.998,20 PKT und fällt um -1,55 %.

Top-Werte: Coca-Cola -0,23 %, Johnson & Johnson -0,45 %, Procter & Gamble -0,61 %, Cisco Systems -0,70 %, Chevron Corporation -1,04 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -5,08 %, Nike (B) -3,79 %, American Express -3,42 %, 3M -2,48 %, IBM -2,42 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 21.192,64 PKT und fällt um -0,80 %.

Top-Werte: Alphabet Registered (C) +2,80 %, Alphabet +2,78 %, AppLovin Registered (A) +0,62 %, DoorDash Registered (A) +0,45 %, MercadoLibre +0,27 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,08 %, The Kraft Heinz Company -4,62 %, Shopify -3,49 %, Biogen -3,39 %, IDEXX Laboratories -3,36 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:52) bei 5.872,18 PKT und fällt um -1,16 %.

Top-Werte: Alphabet Registered (C) +2,80 %, Alphabet +2,78 %, Newmont Corporation +0,82 %, CME Group Registered (A) +0,61 %, Corning +0,59 %

Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -14,90 %, AES -8,82 %, Moderna -8,66 %, Bio-Techne -6,61 %, Equifax -6,53 %