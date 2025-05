Pepsi feiert den Frauenfußball als offizieller Partner der UEFA Women's EURO 2025

LONDON, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Pepsi ist stolz, sein Engagement für den Fußball als offizieller Partner der UEFA Women's EURO 2025 zu bekräftigen, die vom 2. bis 27. Juli 2025 in der Schweiz stattfinden wird. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in Pepsi's langjähriger globaler Fußballreise, die weibliche Athleten ins Rampenlicht rückt und dem Frauenfußball einen bedeutenden Impuls verleiht.

Pepsi baut auf dem großen Zuspruch und den hohen Zuschauerzahlen nach der UEFA Women's EURO 2022 in England auf und vertieft seine Rolle im Frauenfußball mit einem lokal geführten, auf die Fans ausgerichteten Ansatz in der Schweiz, dem Austragungsort des diesjährigen Turniers. Die Partnerschaft kombiniert die globale Plattform von Pepsi mit kulturell ansprechenden lokalen Aktivitäten, um die nächste Generation von Fußballfans zu inspirieren und zu begeistern, indem sie Fußballlegenden aus verschiedenen Generationen, Vereinen und Ländern in einer neuen, starbesetzten, globalen Kampagne zusammenbringt, die die Fußballstars feiert, die das Spiel neu definieren. Refresh the Game zeigt die Ikonen des heutigen Fußballs zusammen mit den Legenden der Vergangenheit, wie sie die denkwürdigsten Fußballmomente der letzten 50 Jahre auffrischen.

Seit einem halben Jahrhundert steht Pepsi im Zentrum der Fußballkultur und liefert epochale Filme, die die legendärsten Figuren des Sports beleuchten. Von Pelés Debüt in den 1970er Jahren bis hin zu David Beckhams Wild-West-Auseinandersetzung und Ronaldinhos Brillanz am Strand - die Einführung von Refresh the Game ist nicht anders.

Mit rekordverdächtigen Zuschauerzahlen und steigender Beteiligung tritt der Frauenfußball in eine neue Ära ein und wird zur am schnellsten wachsenden Sportart der Welt, und Pepsi engagiert sich für seine Zukunft. Das Team aus Weltklasse-Talenten wie Alexia Putellas, Lauren James, Caroline Graham Hansen, Farah Jefry und Leah Williamson schreibt die Regeln neu und zerschlägt Stereotypen. EURO-Siegerinnen, UEFA Women's Champions League-Legenden, erfolgreiche Torjägerinnen, Women's Ballon d'Or- und Women's Super League-Königinnen - dieses Staraufgebot steht für Dominanz. Auf und neben dem Spielfeld verändern ihre atemberaubenden Fähigkeiten, ihre dynamischen Persönlichkeiten und ihr unverblümtes Auftreten das Spiel.