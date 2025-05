Muttermilch-Innovationen von Yili auf der ESPGHAN 2025 gewürdigt

HELSINKI, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Vom 14. bis 17. Mai 2025 fand in Helsinki, Finnland, die 57. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung (ESPGHAN) statt. Auf der Tagung stellte Yili zwölf seiner neuesten Erkenntnisse über Muttermilch vor, die sich auf HMOs, Lactoferrin und das optimale Gleichgewicht der Fettsäuren in der Nahrung beziehen. Yili veranstaltete während der Konferenz auch ein spezielles Seminar, das bei den internationalen Delegierten auf großes Interesse stieß.

Unter den mehr als 1.500 Abstracts, die bei ESPGHAN 2025 eingereicht wurden, stach eine gemeinsame Studie von Yili, dem Team von Dr. Ai Zhao an der Tsinghua University und dem National Center of Technology Innovation for Dairy in China hervor, die eine der höchsten Punktzahlen erhielt. Dies war die erste Studie, in der maschinelles Lernen angewandt wurde, um die ernährungsphysiologische Komplexität der Muttermilch aufzudecken. Diese Studie zeigte, dass eine gezielte Kombination von DHA, EPA und DSLNT die Darmmikrobiota von Müttern und Säuglingen präzise modulieren kann, was einen neuartigen theoretischen Rahmen für präzise Ernährungsmaßnahmen für die Gesundheit von Müttern und Säuglingen bietet.