Trump hält sich Teilnahme an G20-Gipfel in Südafrika offen US-Präsident Donald Trump hat seine Teilnahme am diesjährigen G20-Gipfel in Südafrika wegen politischer Meinungsverschiedenheiten mit dem Gastgeber offengehalten. Es sei wichtig, dass die USA sowohl beim Treffen der G7-Gruppe der großen …