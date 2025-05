Gotion stellt die erste 0,2-GWh-Pilotlinie für Festkörperbatterien fertig

HEFEI, China, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Vom 16. bis 17. Mai veranstaltete Gotion die Global Technology Conference 2025, auf der das Unternehmen sechs neue Energieprodukte vorstellte. Die Produktpalette umfasst die Festkörperbatterie GEMSTONE, die in die Vorproduktionsphase eingetreten ist, die Quasi-Festkörperbatterie G-Yuan mit einer Reichweite von 1.000 Kilometern, die Batterien der G-Serie, die für eine 12-jährige Nutzung ausgelegt sind, und das weltweit erste Energiespeichersystem mit 20 MWh usw.

Konstantin Novoselov, Nobelpreisträger für Physik 2010 und Professor an der Universität Manchester, war anwesend und hob die führende Rolle von Gotion in der weltweiten Batterieindustrie hervor. Auch Olaf Korzinovski, geschäftsführender Vizepräsident der Volkswagen Group China, betonte die strategische Partnerschaft und rief zu einer Allianz auf, die neue Maßstäbe in der Branche setzen soll.

GEMSTONE Festkörperbatterie: Fertigstellung der ersten 0,2-GWh-Pilotanlage

Die 2024 auf den Markt gebrachte Festkörperbatterie GEMSTONE von Gotion hat mit der Fertigstellung einer 0,2-GWh-Pilotproduktionslinie und einer Ausbeute von 90 % einen Meilenstein erreicht. Die Iteration 2025 weist eine um 60 % verbesserte Ionenleitfähigkeit des Sulfidelektrolyts, eine um 150 % höhere Zellkapazität und eine um 90 % reduzierte Vorspannkraft des Stapeldrucks auf. Ihre Sicherheit wird durch Tests wie Nageldurchdringung, Quetschungsprüfung, Prüfung der thermischen Stabilität usw. bestätigt. Außerdem wurde der Straßentest eingeleitet.

G-Yuan Quasi-Festkörperbatterie: bietet 1.000 km Reichweite mit umfassender Sicherheit

Die G-Yuan-Batterie liefert eine Energiedichte von 300 Wh/kg und ermöglicht damit eine Reichweite von über 1.000 Kilometern. Die firmeneigene adaptive Fest-Fest-Schnittstellentechnologie gewährleistet einen stabilen Ionentransport und hat in einem 3-mm-Stahlnageltest seine außergewöhnliche Sicherheit unter Beweis gestellt. Eine 12-GWh-Produktionslinie befindet sich derzeit im Bau, und die Prototyp-Fahrzeuge haben bereits mehr als 10.000 km im Straßentest zurückgelegt.