Devisen Euro bleibt über 1,13 Dollar Der Euro ist am Mittwoch im US-Handel über 1,13 US-Handel geblieben. Zuletzt wurden für die Gemeinschaftswährung in New York 1,1332 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1321 (Dienstag: 1,1241) Dollar …