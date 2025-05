Preisstabilität in Zeiten struktureller Umbrüche

Nationalbank eröffnet Volkswirtschaftliche Tagung in Wien in Kooperation mit SUERF



Wien (APA-ots) - Geldpolitik und stabile Preise in Zeiten massiven Strukturwandels -

darum geht es bei der 52. Volkswirtschaftlichen Tagung, die heute und morgen hochkarätige Expert:innen zu diesen Themen in Wien zusammenbringt. "Die aktuellen strukturellen Umbrüche sind eine Chance für den Euro als internationale Reservewährung, werfen aber auch neue Fragen für die Geldpolitik auf", sagte OeNB-Gouverneur Robert Holzmann in seiner Eröffnungsrede.



Die wichtigste Aufgabe einer Zentralbank ist es, Preisstabilität zu wahren - eine Aufgabe, die nicht leichter wird. Zentralbanken müssen in Bewegung bleiben und sich und ihre Werkzeuge ständig weiterentwickeln. "Unsere Welt durchlebt in letzter Zeit wirtschaftliche und geopolitische Beben, die lang gültige Annahmen und Institutionen erschüttern." Mit diesen Worten eröffnete Nationalbank-Gouverneur Holzmann heute die 52. Volkswirtschaftliche Tagung in Wien. Die zweitägige Konferenz findet unter dem Titel "Monetary policy and structural tectonic shifts" statt und wird gemeinsam von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und SUERF ( The European Money and Finance Forum) veranstaltet.