Tödliche Mutationen bei Fehlgeburten

REYKJAVIK, Island, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- In einer heute in Nature veröffentlichten Studie mit dem Titel „Sequence diversity lost in early pregnancy" (Verlust der Sequenzvielfalt in der Frühschwangerschaft) schätzen Wissenschaftler von deCODE genetics, einer Tochtergesellschaft von Amgen, dass etwa eine von 136 Schwangerschaften aufgrund neuer Mutationen beim Fötus nicht ausgetragen wird. Mit anderen Worten: Jedes Jahr gehen weltweit Millionen von Schwangerschaften aufgrund von Mutationen verloren.

Das menschliche Genom variiert von Individuum zu Individuum, jedoch gibt es einige Stellen im Genom, an denen es offenbar nur geringe oder gar keine Sequenzvariationen zwischen Individuen gibt. Dies wirft die Frage auf, ob die Sequenzen an diesen Orten für die menschliche Entwicklung wesentlich sind? Es ist bekannt, dass Mutationen in essenziellen Genomsequenzen maßgeblich zu neurologischen Entwicklungsstörungen beitragen. Die Frage bleibt jedoch, ob sie auch zu Fehlgeburten beitragen.