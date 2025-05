Mehr als 75 aufstrebende Biotechs nutzen Veeva Basics in den Bereichen Klinik, Regulierung und Qualität

Bereitstellung vorkonfigurierter, vorab validierter Software, die mit den Anforderungen schnell wachsender Unternehmen skaliert werden kann

BARCELONA, Spanien, 20. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Veeva Basics von mehr als 75 Biotech-Unternehmen genutzt wird, um die Effizienz zu steigern und Kosten in den Bereichen Klinik, Zulassung und Qualität zu senken. Mit standardisierten Anwendungen können Biotechs innerhalb weniger Wochen mit branchenführender Software in Betrieb gehen und erhalten ein System, das mit der Expansion ihres Unternehmens mitwachsen kann. Die rasche Einführung von Veeva Basics signalisiert einen Wandel weg von unterschiedlichen Einstiegstools hin zu umfassenden, erstklassigen Lösungen, die Biotech-Unternehmen heute und in Zukunft in ihrem Wachstum unterstützen können.