Industrie, Regierung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft arbeiten gemeinsam an der Förderung von Früherkennung und Behandlung

TAIPEI, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim feiert sein 50-jähriges Jubiläum in Taiwan und ist mehr als nur ein Arzneimittelhersteller. Er ist ein wichtiger Partner im taiwanesischen Gesundheitswesen. Mit mehr als einem halben Jahrhundert Erfahrung auf dem Gebiet der Atemwegserkrankungen wie Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Lungenfibrose und Lungenkrebs hat Boehringer Ingelheim in Taiwan eine umfassende Serviceplattform für das Gesundheitswesen aufgebaut, die umfassende Dienstleistungen von der Krankheitsprävention über die Diagnose bis hin zur personalisierten Behandlung bietet.

Luftverschmutzung und Feinstaub (PM2,5) sind in Taiwan in den letzten Jahren zu drängenden Fragen der nationalen Sicherheit geworden, da sie sich direkt auf die Lungengesundheit aller Bürger auswirken. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Mobilisierung langfristiger Anstrengungen zur Bekämpfung von Lungenkrankheiten sind zu einer wichtigen und zeitkritischen nationalen Agenda geworden. Dies ist auch für Boehringer Ingelheim seit langem eine Priorität. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Common Health Magazine eine Initiative zur „Reduzierung der Luftverschmutzung und zum Schutz der Lungengesundheit" ins Leben gerufen. Die Kampagne wird von den Leitern von 22 Landkreisen und Städten in ganz Taiwan unterstützt und steht für ein starkes Engagement für die Menschen und das Land Taiwan. Sie bildet die Grundlage für die nächsten 50 Jahre des Unternehmens in Taiwan.

Aus seinem Engagement für Taiwan heraus konzentriert sich Boehringer Ingelheim nicht nur auf die Bereitstellung innovativer Therapien, sondern auch auf die Aufklärung der Öffentlichkeit und die Prävention von Lungenerkrankungen. Es arbeitet aktiv mit Taiwans medizinischer Gemeinschaft, Regierungsbehörden und verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zusammen, um eine breite Palette von lokalen Gesundheitserziehungsprogrammen zu fördern. Durch Vorträge, Gemeindeveranstaltungen und Medienarbeit will das Unternehmen das öffentliche Verständnis für die Lungengesundheit verbessern und zu frühzeitigen Vorsorgeuntersuchungen und Präventionsmaßnahmen ermutigen.