ChangAn stellt nach der offiziellen Eröffnung der ersten internationalen NEV-Fabrik in Rayong, Thailand, die Meilensteine des globalen Expansionsplans vor

RAYONG, Thailand, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein intelligentes Technologieunternehmen für kohlenstoffarme Mobilität, startete vor kurzem offiziell die Produktion in seiner ersten internationalen NEV-Produktionsstätte in Rayong, Thailand, was mit der Auslieferung des 28.59-millionsten Fahrzeugs und der Feier des 50. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Thailand zusammenfiel und einen wahrhaft bedeutenden Meilenstein darstellte. Die Eröffnung der Fabrik ist ein Meilenstein im Rahmen des Vast Ocean Plan von ChangAn für die globale Expansion, der eine Verlagerung von der Internationalisierung der Marke hin zum Export kompletter Industrien darstellt.

Herr Zhu Huarong, Vorsitzender von ChangAn Automobile, erklärte: „Unser Ziel ist es, diese Fabrik zu einem weltweiten Maßstab zu machen. Wir werden uns weiterhin auf langfristiges Wachstum und für beide Seiten vorteilhafte, kohlenstoffarme und ortsgebundene Tätigkeiten konzentrieren. Die Mission von ChangAn ist es, eine nachhaltige Mobilität zum Wohle des menschlichen Lebens zu ermöglichen, und trotz der enormen Herausforderungen, die derzeit durch die Antiglobalisierung entstehen, sind wir unserem Vast Ocean Plan voll und ganz verpflichtet."

Der „Vast Ocean Plan" von ChangAn treibt die globale Expansion in fünf Regionen voran und bringt das Ziel, eine Automobilmarke von Weltrang zu werden, voran. Innerhalb von drei Jahren meldete das Unternehmen mehr als 14.000 Patente an, davon 70 % für Erfindungen – im Durchschnitt 19 pro Arbeitstag –, und belegte damit weiterhin Spitzenplätze in Forschung und Entwicklung. ChangAn fördert globale Talente mit Schwerpunkt auf Professionalität, Jugend, Internationalisierung und Marktorientierung. Die industrielle Präsenz umfasst 20 geplante Fabriken, von denen neun KD-Werke und ein Werk für komplette Fahrzeuge in Betrieb sind. Die Vermarktung umfasst 22 Markeneinführungen in Südostasien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika mit über 9.000 Verkaufsstellen. Die ESG-Investitionen belaufen sich auf über 30 Millionen Yuan pro Jahr und unterstützen das Gemeinwohl weltweit.