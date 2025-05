Snowflake: Top-Zahlen und angehobene Prognose – Aktie legt nach Börsenschluss zu

Für das laufende zweite Quartal stellt das Unternehmen einen Produktumsatz zwischen 1,035 und 1,040 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Konsensschätzung lag laut LSEG lediglich bei 1,021 Milliarden US-Dollar. Noch bedeutender ist die Anhebung der Jahresprognose für den Produktumsatz auf 4,325 Milliarden US-Dollar – zuvor hatte Snowflake 4,28 Milliarden US-Dollar anvisiert.

Der Softwareanbieter profitiert von einem strukturellen Trend: Unternehmen investieren verstärkt in künstliche Intelligenz und verlagern ihre IT zunehmend in die Cloud. Snowflake positioniert sich dabei als zentrale Plattform, um große Datenmengen effizient zu analysieren und für KI-Anwendungen nutzbar zu machen.

Partnerschaften mit KI-Pionieren wie OpenAI und Anthropic stärken die Attraktivität des Angebots zusätzlich. Auch die Zusammenarbeit mit aufstrebenden Start-ups ermöglicht es Snowflake, einer wachsenden Zahl von Firmen maßgeschneiderte KI-Lösungen bereitzustellen.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits rund 16 Prozent an Wert gewonnen. Nach Bekanntgabe der Zahlen legte die Aktie im nachbörslichen Handel an der Nasdaq noch einmal um mehr als fünf Prozent zu und stieg auf über 192 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion