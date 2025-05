Jolywood glänzt auf der Intersolar Europe 2025 mit Niwa Home - der Super-Energie-Lösung für Wohngebäude

München (ots/PRNewswire) - Vom 7. bis 9. Mai hatte Jolywood Solar einen

bemerkenswerten Auftritt auf der Intersolar Europe 2025 in München, Deutschland,

wo das Unternehmen seine neuesten Innovationen vorstellte und sich mehrere

prestigeträchtige Auszeichnungen und strategische Partnerschaften sicherte.



Premiere der Super-Energie-Lösung für Wohngebäude NIWA HOME





Bei der Jolywood ECO Horizon Night am 7. Mai im Deutschen Museum stellte das

Unternehmen seine revolutionäre NIWA HOME Super-Energie-Lösung für Wohngebäude

vor, die auf drei Säulen basiert: sicher, einfach und intelligent. Diese

umfassende Lösung umfasst Dachanlagen, Balkonsysteme und netzunabhängige

Außenanlagen und ermöglicht Haushalten den mühelosen Umstieg auf saubere

Energie.



Jolywood stellte auf der Veranstaltung auch andere innovative Produkte vor,

darunter:



- NIWA Ultra (mit JBC-Technologie)

- NIWA Air (ultraleichte flexible Module)

- NIWA Home All-in-one-Balkon-Energiespeichersystem

- NIWA Home intelligentes Energiespeichersystem

- Winddichtes Modul



Diese Innovationen lösten unter Kunden und Branchenexperten umfangreiche

Diskussionen über ihr enormes Potenzial für Anwendungen im Wohnbereich aus.



Flaggschiffprodukte im Mittelpunkt



Jolywood stellte seine branchenführenden N-Typ TOPCon-Solarzellen aus, darunter

drei bifaziale Hauptmodelle:



- 182,2 x 183,75 mm - 16BB rechteckige Zellen

- 182 x 210 mm - 16BB rechteckige Zellen

- 210 x 210 mm - 18BB quadratische Zellen



Das winddichte N-Typ-Modul besteht aus einer vollständig gehärteten

One-Stop-Verkapselungslösung mit säurearmen EVA/EPE-Folien, transparenten

Netzrückseiten und Stahlrahmen und gewährleistet extreme Klimabeständigkeit. Die

winddichten Module liefern 1,63 % mehr Energieertrag als herkömmliche Module und

verursachen 61,8 % weniger CO?-Emissionen als Doppelglasmodule mit

Aluminiumrahmen.



Darüber hinaus fanden die NIWA Ultra-Serie (24,6 % Wirkungsgrad) und die NIWA

Air-Leichtbaumodule (ideal für gekrümmte Oberflächen und Dachflächen mit

geringer Belastung) aufgrund ihrer Vielseitigkeit in dezentralen PV-Märkten

große Beachtung.



Auszeichnungen und Zertifizierungen



Die hervorragenden Leistungen von Jolywood wurden mit mehreren Auszeichnungen

gewürdigt:



1. Zertifikat für N-TOPCon-PV-Module mit erhöhter Zuverlässigkeit von TÜV NORD,

das die Leistung unter extremen Bedingungen bestätigt.

2. BC-Photovoltaikmodul lEC 61215/61730 Zertifikat von TÜV SÜD, das die

weltweiten Sicherheits- und Leistungsstandards bestätigt.

3. 2025 "Top Performer pf PV Module Scorecard" von Kiwa PVEL - Jolywood wird zum

vierten Mal in Folge für seine herausragende Fertigungsqualität

ausgezeichnet.

4. Top-Innovationspreis in der Kategorie Module in Italien von EUPD für die

Backsheet-Technologie von Jolywood, die die weltweiten Lieferungen dominiert.



Blick in die Zukunft



Von der bahnbrechenden N-Typ-TOPCon-Technologie über die Neudefinition der

Zuverlässigkeit mit windfesten Modulen bis hin zur Einführung von NIWA HOME, der

Super-Energie-Lösung für Privathaushalte, bleibt Jolywood der Innovation

verpflichtet. Das Unternehmen setzt seinen Weg fort und verpflichtet sich, die

globale Energiewende mit innovativen, nachhaltigen Lösungen voranzutreiben.



