Lenzing stellt auf der IDEA25 und der CIDPEX nachhaltige Faser - Innovationen vor

Auf den Fachmessen CIDPEX und IDEA25 präsentierte VEOCEL seine innovativen und umweltbewussten Fasern für Einwegprodukte im Bereich Hygiene- und Körperpflege

Mit VEOCEL Lyocell lädt Lenzing seine Partner ein, neue umweltfreundliche Möglichkeiten bei Einwegprodukten auszuschöpfen und somit nicht nur den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, sondern auch gemeinsam Lösungen für eine bessere Zukunft zu entwickeln.

LENZING, Österreich, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Auf zwei der wichtigsten Branchenveranstaltungen, der CIDPEX in Wuhan, China, und der IDEA25 in Miami, Florida, stand VEOCEL, Lenzings Premium-Vliesstoffspezialfaser, im Mittelpunkt und behauptete erneut ihre Position als führende Marke für umweltbewusste Fasern bei der Entwicklung von Einwegprodukten im Bereich Körperpflege. Unter dem Motto „Care Begins Within" lud VEOCEL die Branchenakteure dazu ein, die Zukunft im Bereich der Hygiene- und Körperpflegeprodukte unter dem Aspekt der Inhaltsstofftransparenz und innovativer Cellulosefasern neu zu denken.

VEOCEL Lyocell eröffnet neue Möglichkeiten