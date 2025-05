Rückschlag nach Rekordrally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Donnerstag zunächst weiter von seinem Vortagesrekord von 24.152 Punkten entfernen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent im Minus auf 23.977 Punkte.

An der Wall Street hatten die wichtigsten Aktienindizes am Vorabend auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr den Rückwärtsgang eingelegt. Begründet wurde dies mit einer schwachen Auktion von US-Staatsanleihen, die die hohe Staatsverschuldung wieder in den Fokus rückte. Zuletzt hatte ja auch Moody's die Bonität der USA gesenkt. Die Anleiherenditen zogen nun an, was den Aktienanlegern nicht schmeckte.

Der Dax hat sein Jahresplus am Vortag auf gut 21 Prozent hochgeschraubt, während der MDax mit dem höchsten Stand seit fast drei Jahren auf 19,5 Prozent kam. Der Dax hat damit seine Kursgewinne aus dem Jahr 2024 bereits nach fünf Monaten übertroffen. Die 2025 kaum veränderten US-Indizes wurden weit abgehängt./ag/zb