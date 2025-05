Ölpreise kaum verändert

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel wenig bewegt. Am Vortag waren sie zunächst klar gestiegen, nachdem der US-Fernsehsender CNN über Überlegungen der israelischen Regierung zu einem möglichen Angriff auf iranische Atomanlagen berichtet hatte. Am Nachmittag sorgte ein überraschender Anstieg der US-Ölreserven dagegen für eine Gegenbewegung.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 64,95 US-Dollar und damit vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Juni legte am Morgen bei 61,66 Dollar ähnlich stark zu.