Nvidia wagt Sprung ins Quantencomputing: Milliarden-Investition in PsiQuantum!

Nvidia, der führende Chipkonzern, plant einen strategischen Einstieg in das Quantencomputing durch eine Beteiligung an PsiQuantum, einem Start-up, das photonische Quantencomputer entwickelt. Diese Gespräche sind laut Berichten von The Information bereits weit fortgeschritten. PsiQuantum befindet sich derzeit in einer Finanzierungsrunde, die von BlackRock geleitet wird und mindestens 750 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von sechs Milliarden US-Dollar einbringen soll. Dies markiert Nvidias ersten direkten Investitionsschritt in die physische Quantencomputer-Technologie, nachdem das Unternehmen zuvor vor allem auf KI-Software und Infrastruktur fokussiert war. CEO Jensen Huang, der lange skeptisch gegenüber der Realisierbarkeit von Quantencomputern war, kündigte zudem ein gemeinsames Forschungszentrum mit Harvard und dem MIT an.

Auf der Computex 2025 präsentierte Nvidia gleichzeitig neue KI-Infrastrukturangebote, darunter die robotergestützte Plattform Isaac GR00T-Dreams, die humanoide Roboter trainieren soll, sowie das modulare Serverangebot NVLink Fusion, das es Kunden ermöglicht, eigene CPUs mit Nvidia-KI-Chips zu kombinieren. Huang betonte, dass "physische KI die nächste Billionen-Dollar-Industrie der Welt" sei und Nvidia die Grundlage schaffen wolle, damit humanoide Roboter sowohl Fabriken als auch Haushalte erobern können.