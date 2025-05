US-Kreditwürdigkeit gesenkt: Steigende Defizite gefährden den Dollar!

Die jüngste Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Moody's hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte, insbesondere auf die Renditen von 30-jährigen US-Staatsanleihen, die nun die 5-Prozent-Marke überschreiten. David Rubenstein, Mitgründer der Carlyle Group, äußerte sich bei einer Veranstaltung in Tokio und betonte, dass das wachsende US-Haushaltsdefizit ein gravierenderes Problem darstellt als die Zölle, die vor den US-Zwischenwahlen an Bedeutung verlieren könnten. Rubenstein warnte, dass die USA aufgrund ihrer Rolle als Emittent der weltweiten Leitwährung, dem US-Dollar, in der Lage sind, Schulden anzuhäufen. Sollte das Defizit nicht in den Griff bekommen werden, könnte dies das Vertrauen in den Dollar als Reservewährung gefährden.

Die Herabstufung durch Moody's, die die Bestnote in der Kreditwürdigkeit der USA entzogen hat, wurde durch die stark wachsenden Haushaltsdefizite begründet, die kaum Anzeichen einer Besserung zeigen. Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Besorgnis wider, dass die zunehmende Staatsverschuldung die Rolle der USA als sicherer Hafen für globales Kapital gefährden und die Kreditkosten der Regierung erhöhen könnte. Rubenstein merkte zudem an, dass Präsident Donald Trump seine Haltung zu Zöllen abgeschwächt habe, da er erkannt habe, dass letztlich die US-Verbraucher die Kosten tragen.

Parallel dazu zeigt der Euro eine positive Entwicklung und hat am Dienstag an seine Vortagsgewinne angeknüpft. In New York wurde der Euro zuletzt mit 1,1273 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1241 Dollar fest. Trotz sinkender Erzeugerpreise in Deutschland und einer Verbesserung der Verbraucherstimmung in der Eurozone blieben die Konjunkturdaten insgesamt ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Euro.

Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen weiter, was die Sorgen der Anleger über das steigende Staatsdefizit widerspiegelt. Aktuell laufen Haushaltsverhandlungen in Washington, die unter anderem Ausgabenkürzungen und Steuersenkungen beinhalten sollen. Diese Unsicherheiten belasten die amerikanischen Börsen und den Dollar, während der Euro sich weiterhin erholt und sich dem Mehrjahreshoch von 1,1573 US-Dollar nähert, das Mitte April erreicht wurde.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 1,133USD auf Forex (22. Mai 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.