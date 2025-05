RWE-Aktie im Aufwind: Trendwende oder nur ein Strohfeuer?

Die RWE-Aktie, die in den letzten Jahren von einem Abwärtstrend geprägt war, zeigt Anzeichen einer möglichen Trendwende. Nach einem starken Anstieg zu Beginn der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs, der die Aktie auf den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt brachte, hat sich die Dynamik aufgrund einer schwachen Industriekonjunktur in Deutschland, dem Hauptmarkt von RWE, wieder abgeschwächt. Dennoch haben sich die Aktienkurse in den letzten Monaten stabilisiert, da Versorgeraktien in einem unsicheren Marktumfeld als defensive Werte gefragt sind. Investoren hoffen auf positive Impulse von der neuen Bundesregierung und dem geplanten Infrastrukturpaket, das auch Bürokratieabbau und beschleunigte Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien umfasst.

Technisch betrachtet gibt es einige ermutigende Signale für die RWE-Aktie. So wurde im April ein „Golden Cross“ verzeichnet, was als Kaufsignal gilt. Zudem zeigt die Aktie eine bullish Divergenz, was darauf hindeutet, dass die technischen Indikatoren gegen den übergeordneten Abwärtstrend ansteigen. Aktuell konsolidiert die Aktie nach einer Überhitzung, was als gesund für die weitere Entwicklung angesehen wird. Ein entscheidender Widerstand liegt zwischen 38,50 und 40,00 Euro, dessen Überwindung eine nachhaltige Trendwende einleiten könnte.

Analysten sind optimistisch: Von 18 Experten empfehlen zehn den Kauf der Aktie, während nur zwei eine „Halten“-Empfehlung aussprechen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 42,29 Euro, was ein Potenzial von 31,8 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Die Bewertung der RWE-Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,7 für 2025 attraktiv, insbesondere im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,2. Die Dividendenrendite von 3,7 Prozent übersteigt den Branchendurchschnitt und könnte für Anleger von Interesse sein.

Insgesamt zeigt die RWE-Aktie trotz der Herausforderungen der letzten Jahre Anzeichen einer Erholung. Anleger sollten jedoch die kurzfristigen Entwicklungen im Auge behalten und gegebenenfalls antizyklisch agieren, während prozyklische Investoren auf mögliche Ausbrüche über wichtige Widerstände achten sollten.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 33,08EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.