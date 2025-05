Elon Musk bleibt fünf Jahre CEO: Zukunft von Tesla und politische Kontroversen

Elon Musk hat auf dem Qatar Economic Forum angekündigt, dass er mindestens fünf weitere Jahre als CEO von Tesla bleiben möchte. Diese Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Spekulationen über seine politische Nähe zur Trump-Regierung und deren Auswirkungen auf das Unternehmen aufkamen. Musk räumt ein, dass die anhaltende Kritik an seiner Person ihn persönlich trifft, jedoch bereut er sein politisches Engagement nicht. Er betont, dass er „getan hat, was getan werden musste“, und sieht die Verkaufszahlen von Tesla als stark an, trotz eines Rückgangs in Europa und Nordamerika in den letzten Monaten. Musk argumentiert, dass die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen intakt sei und dass die Börse das Unternehmen weiterhin positiv bewertet, da die Aktienkurse nicht signifikant gefallen sind.

Ein weiterer Punkt, den Musk ansprach, war sein umstrittenes Vergütungspaket, das 2018 in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar genehmigt wurde, aber kürzlich gerichtlich angefochten wurde. Musk betont, dass es ihm nicht um Geld, sondern um angemessene Kontrolle gehe. Sollte das Vergütungspaket nicht neu verhandelt werden, drohte er, KI-Projekte aus Tesla auszugliedern. Zudem bestätigte er die Möglichkeit eines Börsengangs von Starlink, der Satelliteninternet-Sparte von SpaceX, ohne jedoch einen konkreten Zeitrahmen zu nennen.

Musk äußerte sich auch zu seiner politischen Spendenpraxis und kündigte an, in Zukunft weniger Geld für politische Zwecke auszugeben, da er der Meinung ist, genug getan zu haben. Er hatte im vergangenen Jahr über 250 Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf gespendet und war zeitweise als enger Vertrauter des ehemaligen Präsidenten bekannt.

Auf die Frage nach seiner Zukunft als CEO von Tesla antwortete Musk mit einem Schmunzeln, dass er in fünf Jahren noch im Amt sein wolle, schloss jedoch nicht aus, dass unvorhergesehene Ereignisse eintreten könnten. Diese Aussagen und die allgemeine Situation bei Tesla werfen Fragen über die Stabilität des Unternehmens und die Herausforderungen, vor denen es steht, auf. Analysten zeigen sich skeptisch hinsichtlich der Verkaufszahlen, während Musk weiterhin optimistisch bleibt und die Stärke der Marke betont.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 334,6EUR auf Nasdaq (22. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.