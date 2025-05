Revolution in der Google-Suche: KI-Modus für tiefere Einblicke vorgestellt!

Google hat auf seiner Entwicklerkonferenz I/O eine umfassende Erweiterung seiner Suchmaschine vorgestellt, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Der neue "AI Mode" wird als die leistungsstärkste KI-Suche bezeichnet und soll Nutzern ermöglichen, durch Anschlussfragen tiefere Einblicke in Themen zu erhalten und gleichzeitig relevante Weblinks bereitzustellen. Diese Funktion, die seit Anfang des Jahres getestet wird, wird in den kommenden Wochen einen eigenen Tab in der Google-Suche sowie in der Google-App erhalten.

Die Einführung des AI Mode erfolgt ein Jahr nach dem Start der "AI Overviews", die Google als eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der letzten zehn Jahre im Suchbereich bezeichnet. Diese Funktion hat die Nutzung der Google-Suche, insbesondere bei komplexen Anfragen, signifikant erhöht. In großen Märkten wie den USA und Indien stieg die Nutzung um mehr als 10 Prozent. Kritiker, insbesondere SEO-Experten, warnen jedoch, dass die AI Overviews dazu führen könnten, dass Nutzer weniger auf Webseiten klicken, was zu einem Rückgang der Klickzahlen führen könnte.