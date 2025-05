JPMorgan stuft Netflix-Aktie herab: Chancen und Risiken im Blick!

Die US-Bank JPMorgan hat eine Neubewertung der Netflix-Aktie vorgenommen und diese von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft. Dies geschieht nach einem starken Jahresstart für das Unternehmen, das im Jahr 2025 ein Kursplus von fast 34 Prozent verzeichnen konnte. Obwohl das Kursziel von 1.150 auf 1.220 US-Dollar angehoben wurde, bedeutet dies nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial von etwa 2 Prozent. Analyst Doug Anmuth betont, dass die langfristige positive Einschätzung für Netflix weiterhin besteht, jedoch das Risiko-Rendite-Verhältnis kurzfristig ausgewogen erscheint.

Die Netflix-Aktie erreichte kürzlich ein Allzeithoch von 1.196,50 US-Dollar, was für Anleger sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Während der S&P 500 in derselben Zeit nur um 1,3 Prozent zulegte, hat sich Netflix als stabiler Wert in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld präsentiert. Anmuth warnt jedoch, dass, sollte sich die Situation bezüglich Zöllen und makroökonomischen Risiken entspannen, Investoren möglicherweise beginnen könnten, Gelder aus defensiven Titeln wie Netflix abzuziehen und in unterbewertete Sektoren umzuschichten.