Gerresheimer-Aktien im Sturzflug: Chance oder Risiko für Anleger?

Der Aktienkurs von Gerresheimer hat sich seit September 2023 halbiert, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Das Unternehmen, das Glasfläschchen für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche produziert, verzeichnete im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro und beschäftigt derzeit 13.400 Mitarbeiter in 16 Ländern weltweit. Zu den Produkten gehören neben Glasfläschchen auch Medikamentenpumpen, Spritzen und Inhalatoren. Eine bedeutende Investition von etwa 100 Millionen Euro wurde in eine hochmoderne Glasproduktion am Standort Lohr getätigt, die eine neue Schmelzwanne für Spezialglas umfasst.

Der vorherige Höhenflug des Aktienkurses, der im Allzeithoch bei 122,90 Euro lag, war teilweise auf einen möglichen Bieterkampf zurückzuführen. Allerdings haben sich einige potenzielle Käufer aufgrund der Beteiligung von Gerresheimer an der Kosmetikindustrie zurückgezogen. Unternehmenschef Dietmar Siemssen hebt hervor, dass der Kosmetikmarkt trotz seiner Reputation sehr attraktiv ist und mit nahezu zweistelligen Wachstumsraten expandiert. Dennoch haben Gewinnwarnungen für 2024 und eine revidierte Prognose für das laufende Jahr den Kurs unter Druck gesetzt und Übernahmeinteressenten auf den Plan gerufen.