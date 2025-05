Ryanair: Trotz Gewinnrückgang – Optimismus für neue Strecken und Wachstum!

Der durchschnittliche Ticketpreis fiel im vergangenen Jahr um 7 Prozent, was, trotz eines Rekordpassagierwachstums auf 200 Millionen, die Erträge belastete. CEO Michael O’Leary äußerte sich jedoch zuversichtlich und prognostizierte für das laufende Geschäftsjahr ein moderates Wachstum auf 206 Millionen Passagiere, auch wenn die bekannten Lieferverzögerungen bei Boeing eine bremsende Wirkung haben könnten.

Ryanair, die führende Billigfluggesellschaft Europas, hat kürzlich ihre Geschäftszahlen für das Jahr bis zum 31. März 2025 veröffentlicht. Der Konzern verzeichnete einen Gewinnrückgang von 16 Prozent auf 1,61 Milliarden Euro, was hauptsächlich auf einen Preisverfall bei den Flugtarifen zurückzuführen ist. Trotz dieser Rückgänge zeigt sich Ryanair optimistisch für die bevorstehende Sommersaison, in der das Unternehmen über 160 neue Strecken einführen wird.

Die Gesamterlöse stiegen um 4 Prozent auf 13,95 Milliarden Euro, was teilweise durch einen Anstieg der Zusatzumsätze um 10 Prozent auf 4,72 Milliarden Euro ausgeglichen wurde. Die operativen Kosten pro Passagier blieben stabil, unterstützt durch günstige Kerosinabsicherungen. Ryanair hat bereits 85 Prozent seines Treibstoffbedarfs für das Geschäftsjahr 2026 zu einem Preis von 76 US-Dollar pro Barrel abgesichert. Mit einer Nettoliquidität von 1,3 Milliarden Euro und einem Kreditrating von BBB+ zählt Ryanair zu den finanziell stärksten Airlines in Europa. Der Konzern plant, in den nächsten zwölf Monaten Anleihen im Wert von 2,1 Milliarden Euro aus eigenen Mitteln zu tilgen.

In Bezug auf Nachhaltigkeit verfolgt Ryanair ehrgeizige Ziele: Das Unternehmen strebt an, die CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2031 um 27 Prozent zu reduzieren und ist die erste große Airline mit SBTi-validierten Zielen.

Die Reaktion der Anleger auf die veröffentlichten Zahlen war positiv. Die Ryanair-Aktie stieg um über 4 Prozent auf 23,20 Euro und hat seit Jahresbeginn um 17,6 Prozent zugelegt. Zudem kündigte Ryanair ein neues Aktienrückkaufprogramm über 750 Millionen Euro an, das in den nächsten 6 bis 12 Monaten umgesetzt werden soll. Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen, was die positive Marktentwicklung unterstreicht.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 23,83EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.