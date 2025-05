Goldpreis explodiert: Höchster Stand seit einer Woche nach US-Kreditherabstufung!

Am Dienstag verzeichnete der Goldpreis einen signifikanten Anstieg und erreichte den höchsten Stand seit über einer Woche. An der Londoner Börse stieg der Preis für eine Feinunze Gold um 49 US-Dollar auf 3.278 US-Dollar. Diese Entwicklung wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt, insbesondere auf die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten durch die Ratingagentur Moody's. Händler bewerten die Auswirkungen der US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump neu, wobei viele Analysten befürchten, dass die Zölle die Wirtschaft bremsen und die Inflation anheizen könnten. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen und Inflationsschutz, was die Nachfrage nach dem Edelmetall anheizt.

Rohstoffstratege Ole Hansen von der Saxo Bank erklärte, dass der Anstieg des Goldpreises auch auf die Reaktion von Anlegern zurückzuführen sei, die auf fallende Kurse gesetzt hatten und nun gezwungen seien, ihre Positionen zu decken, um Verluste zu begrenzen. Zudem wurde die charttechnisch wichtige Marke von 3.250 US-Dollar nachhaltig überschritten, was als positives Signal für den Goldmarkt gewertet wird.