Goldman Sachs senkt Allianz-Kursziel: Ist die Anlagestory am Ende?

Zusätzlich hat die Allianz SE im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 12. und 16. Mai 2025 insgesamt 471.029 Aktien erworben. Der Rückkauf erfolgte zu einem durchschnittlichen Kurs von etwa 350 Euro pro Aktie. Seit Beginn des Programms am 21. März 2025 hat die Allianz insgesamt 1.874.533 Aktien zurückgekauft. Diese Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse sowie andere multilaterale Handelssysteme abgewickelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Allianz von 393 auf 374 Euro gesenkt und die Bewertung von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft. Analyst Andrew Baker begründet diese Entscheidung damit, dass die Bewertung der Allianz-Aktien das obere Ende ihrer historischen Bandbreite erreicht habe. Er sieht die Anlagestory als weitgehend abgeschlossen an und hat zudem seine Schätzungen für das Unternehmen angepasst. In diesem Kontext hat er die AXA als Favoriten unter den Multiline-Versicherern hervorgehoben.

Parallel dazu hat Allianz Trade, eine Tochtergesellschaft der Allianz, in einer aktuellen Analyse festgestellt, dass trotz globaler Zollkonflikte weniger neue Handelshemmnisse eingeführt werden. Im Zeitraum von Januar bis Anfang Mai 2025 wurden weltweit 1.042 Handelshemmnisse registriert, was einem Rückgang von 26,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zu den Handelshemmnissen zählen nicht nur Zölle, sondern auch Ausfuhrbeschränkungen und Subventionen. Die Volkswirtin Jasmin Gröschl erläuterte, dass insbesondere die Subventionen im Rahmen des Inflation Reduction Act in den USA die protektionistischen Maßnahmen im vergangenen Jahr verstärkt hätten.

Die Zahl der weltweit verhängten Importzölle hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt, von 87 auf 166, wobei 95 dieser Zölle auf die USA entfallen. Gröschl beschreibt die Situation als gemischtes Bild, da die Zollankündigungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump die öffentliche Debatte angestoßen haben, während gleichzeitig viele andere protektionistische Maßnahmen zurückgegangen sind.

Insgesamt zeigt sich, dass die Allianz sowohl in Bezug auf ihre Aktienbewertung als auch auf die globalen Handelsbedingungen in einer dynamischen und herausfordernden Situation agiert.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 349,1EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.