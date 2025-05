Deutsche Telekom: Aktienrückkauf und WM-Rechte sichern strategisches Wachstum!

Die Deutsche Telekom AG hat am 19. Mai 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 12. bis 16. Mai 2025 wurden insgesamt 1.252.359 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 32,0085 Euro pro Aktie erworben, was einen Gesamtbetrag von 40.086.140 Euro ohne Erwerbskosten ergibt. Die Einzeltransaktionen sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 10. April 2025 hat die Deutsche Telekom insgesamt 6.192.817 Aktien zurückgekauft. Der Erwerb erfolgte über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine beauftragte Bank.

Zusätzlich zu den Informationen über das Aktienrückkaufprogramm hat die Deutsche Telekom auch die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gesichert. Laut Berichten der "Bild"-Zeitung hat die Telekom mit ihrem Pay-TV-Sender MagentaTV die Live-Rechte für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada erhalten. Obwohl die Telekom sich auf Nachfrage nicht äußern wollte, wird eine offizielle Bekanntgabe des Deals in einer Pressekonferenz am Freitag in Berlin erwartet. Die WM 2026 wird mit 104 Spielen und 48 teilnehmenden Mannschaften die größte in der Geschichte sein.