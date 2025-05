DAX über 24.100 Punkten: Rekordserie trotz US-Marktsorgen!

An der Wall Street gab es am Dienstag keine Anschlussgewinne nach einem robusten Montag. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 hatten zuvor sechs Handelstage in Folge im Plus geschlossen, jedoch am Dienstag eine Trendwende erlebt. Die schwache Auktion von US-Staatsanleihen lenkte die Aufmerksamkeit auf die hohe Staatsverschuldung, was zu einem Anstieg der Anleiherenditen führte und die Aktienanleger verunsicherte. Moody's hatte zudem die Bonität der USA herabgestuft, was die Marktstimmung belastete.

Am Mittwoch zeigt sich der DAX nach einem beeindruckenden Sprung über die 24.000-Punkte-Marke am Vortag kaum verändert. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent auf 24.010 Punkte. Trotz dieser leichten Rückgänge bleibt die Bestmarke vom Vortag bei 24.082 Punkten in Sichtweite. Der MDAX hingegen erreichte den höchsten Stand seit fast drei Jahren und verzeichnete ein Plus von 19,5 Prozent.

Der DAX konnte am Mittwochmittag jedoch an seine Rekordserie anknüpfen und stieg um 0,40 Prozent auf 24.132 Punkte, was den Index erstmals über die 24.100-Punkte-Marke brachte. Zuvor hatte sich der DAX über weite Strecken im Minus bewegt, jedoch sorgte der Auftakt an den US-Börsen für neue Impulse, obwohl die Indizes in New York selbst im Minus waren. Experten führen die Kapitalströme nach Europa auf die Unsicherheiten in der US-Politik unter Präsident Trump zurück.

Der DAX hat sein Jahresplus auf über 21 Prozent gesteigert, während der MDAX mit einem Plus von 19,5 Prozent ebenfalls stark abschneidet. Dies zeigt, dass der DAX seine Kursgewinne aus dem Jahr 2024 bereits nach fünf Monaten übertroffen hat. Die Märkte profitieren von der Hoffnung auf eine Lösung in den globalen Zollstreitigkeiten, einem milliardenschweren Finanzpaket der Bundesregierung und der Erwartung sinkender Zinsen in der Eurozone.

Insgesamt bleibt der DAX in einer starken Position, trotz der Unsicherheiten an den internationalen Märkten. Die Anleger blicken optimistisch auf die kommenden Handelstage, während sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin positiv entwickeln.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 23.947PKT auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.