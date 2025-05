Energiekontor AG: Erfolgreicher Financial Close für Solarparks in Frankreich!

Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat am 20. Mai 2025 bekannt gegeben, dass sie erfolgreich den Financial Close für ihre ersten beiden Solarparkprojekte in Frankreich erreicht hat. Diese Projekte, EKF Parc Solaire Dongay in Rignac und EKF Parc Solaire Le Batut in Lachapelle-Auzac, befinden sich in der Region Okzitanien und haben eine Gesamterzeugungskapazität von etwa 40 Megawattpeak. Die Genehmigungen für den Bau dieser Anlagen wurden bereits im ersten Quartal 2024 erteilt, und die Projekte wurden im Rahmen des französischen Ausschreibungsverfahrens für Photovoltaik-Freiflächenanlagen gefördert.

Der Vorstandsvorsitzende Peter Szabo äußerte sich erfreut über den Fortschritt und betonte, dass die Realisierung dieser Projekte Teil der Wachstumsstrategie von Energiekontor für den Zeitraum 2023 bis 2028 sei. In den letzten Jahren konnte das Unternehmen eine vielversprechende Projektpipeline in Frankreich aufbauen, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Aktuell hat Energiekontor Bauanträge für weitere 130 Megawattpeak in Frankreich eingereicht, die sich noch im Genehmigungsverfahren befinden.