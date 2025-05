BRAIN Biotech AG: Strategische Übernahme und neuer Standort für Enzyme!

Parallel zur Übernahme wurde ein Mietvertrag für einen neuen, größeren Produktionsstandort in der Nähe von Eindhoven, Niederlande, unterzeichnet. Dieser Schritt wurde durch den wachsenden Umsatz im Bereich Backwaren-Enzyme motiviert. Der neue Standort wird als integriertes Produktions- und Lagerzentrum fungieren und ein Testlabor für Backwaren beherbergen. Zudem wird ein erweitertes Kompetenzzentrum für enzymbasierte Backapplikationen eingerichtet, das die Entwicklung neuer Produkte in enger Zusammenarbeit mit den Kunden fördern soll.

Die BRAIN Biotech AG hat kürzlich bedeutende Schritte zur Stärkung ihrer Marktposition im Bereich der enzymbasierten Lösungen für die Lebensmittelindustrie unternommen. Am 20. Mai 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es die verbleibenden Minderheitsanteile an seiner Tochtergesellschaft Breatec B.V. übernommen hat, wodurch diese nun vollständig im Besitz der BRAIN Biotech AG ist. Diese Übernahme ist Teil einer umfassenden Strategie zur Optimierung der Produktionskapazitäten und zur Verbesserung der Kundenservices.

Im Zuge dieser Umstrukturierung wird der bisherige Standort in Büttelborn, Hessen, geschlossen, und die Produktion wird nach Eindhoven verlagert. Das Kompetenzzentrum für Enzyme in der Getränkeherstellung wird an den Forschungs- und Entwicklungs-Campus der BRAIN Biotech AG in Zwingenberg umziehen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Innovationen in der Getränkeindustrie zu beschleunigen und die Anwendungsorientierung zu verbessern.

Die BRAIN Biotech AG erwartet durch diese Transaktionen erhebliche Synergieeffekte, insbesondere in den Bereichen Anwendungskompetenz und betriebliche Strukturen. Die Konzentration von Lagerhaltung und Produktion an einem Standort soll zudem finanzielle Vorteile mit sich bringen. Ein begrenzter Personalabbau wird hauptsächlich den Standort Büttelborn betreffen, jedoch wird die Belieferung der Kunden während des Umzugs ohne Unterbrechung sichergestellt.

Pieter-Jan Heijkoop, Vice President Food Enzymes, betonte die Bedeutung dieser Investition für die Kundenorientierung und die Optimierung der Produktionsanlagen. Finanzvorstand Michael Schneiders hob hervor, dass der Kauf der Breatec-Anteile und der Umzug an den neuen Standort eine wesentliche Motivation für die Schaffung von Synergien darstellen.

Insgesamt positioniert sich die BRAIN Biotech AG durch diese Maßnahmen als führender Anbieter in der Biologisierung der Industrie und stärkt ihre Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der spezialisierten Enzyme für die Lebensmittel- und Life-Science-Industrie.

Die BRAIN Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 2,115EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.