Deutsche Post AG: Rekord-Aktienrückkäufe stärken Investorvertrauen!

Die Deutsche Post AG hat am 19. Mai 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über ihr aktuelles Aktienrückkaufprogramm enthält. Im Zeitraum vom 12. bis 16. Mai 2025 wurden insgesamt 1.058.306 Aktien zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 39,0326 Euro, was zu einem Gesamtvolumen von etwa 41,3 Millionen Euro führte. Die Rückkäufe fanden an verschiedenen Handelsplätzen statt, darunter Xetra und CBOE Europe.

Die Einzeltransaktionen zeigen, dass am 13. Mai 2025 8.522 Aktien zu einem Preis von 38,98 Euro zurückgekauft wurden. Am 14. Mai 2025 wurden 148.343 Aktien zu 39,0964 Euro und am 15. Mai 2025 282.622 Aktien zu 39,0643 Euro erworben. Der größte Teil der Rückkäufe fand am 16. Mai 2025 statt, als 372.052 Aktien zu einem Preis von 39,0338 Euro zurückgekauft wurden. Die detaillierte Aufstellung der Rückkäufe ist auf der Unternehmenswebsite zugänglich.