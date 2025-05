Porsche Hauptversammlung 2025: Dividende, Strategie und Zukunftspläne enthüllt!

Am 21. Mai 2025 fand die dritte ordentliche Hauptversammlung der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG statt, in der Vorstandsvorsitzender Dr. Oliver Blume und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Wolfgang Porsche die strategische Neuausrichtung des Unternehmens und die Stabilität der Dividende thematisierten. Trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Automobilindustrie, die durch globale wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt sind, bekräftigte Porsche seine Entschlossenheit, in die Zukunft zu investieren und das Unternehmen langfristig profitabler zu gestalten.

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Dividende von 2,30 Euro je Stammaktie und 2,31 Euro je Vorzugsaktie vorgeschlagen, was einer Gesamtauszahlung von rund 2,1 Milliarden Euro entspricht. Diese Entscheidung wurde von den Aktionären einstimmig angenommen, und die Dividende wird am 26. Mai 2025 ausgezahlt. Die Dividendenrendite für die Vorzugsaktie beträgt 4,98 Prozent, basierend auf dem Schlusskurs vom Vortag.