Vodafone Deutschland: 3,7 Mrd. Euro Verlust – Was bedeutet das für die Zukunft?

Der Telekomkonzern Vodafone steht in seinem größten Markt Deutschland vor erheblichen Herausforderungen und verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/25 einen Nettoverlust von 3,7 Milliarden Euro. Dies steht im krassen Gegensatz zu einem Gewinn von 1,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Die finanziellen Schwierigkeiten sind vor allem auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs für TV-Kabelverträge zurückzuführen, was zu einem signifikanten Rückgang der Kundenbasis führte. In Deutschland musste Vodafone allein im vierten Quartal 81.000 TV-Kunden abgeben, was die Gesamtzahl auf etwa 8,8 Millionen reduzierte.

Trotz dieser Rückgänge konnte Vodafone den Gesamtumsatz um 2 Prozent auf 37,4 Milliarden Euro steigern. Besonders im Schlussquartal stiegen die Serviceerlöse um 5,4 Prozent, was über den Erwartungen der Analysten lag. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda AL) fiel jedoch um 0,8 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro, was die Erwartungen nicht ganz erfüllte. Für das kommende Geschäftsjahr peilt die Konzernchefin Margherita Della Valle einen operativen Gewinn zwischen 11 und 11,3 Milliarden Euro an, was von Analysten als realistisch eingeschätzt wird.