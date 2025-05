SAF-HOLLAND: Neuer Präsident Matthew Wolfe startet mit ehrgeiziger Strategie!

Am 20. Mai 2025 gab die SAF-HOLLAND SE bekannt, dass Matthew Wolfe zum neuen President Amerika ernannt wurde, mit Wirkung zum 1. Juni 2025. Er folgt auf Kent Jones, der das Unternehmen Ende Mai verlässt, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Jones hatte seit September 2019 die Region Amerika geleitet und maßgeblich zur Entwicklung und Stärkung der Marktposition beigetragen. Unter seiner Führung wurde ein neues Werk in Mexiko errichtet und ein weiteres in Texas initiiert, was den Turnaround der Region Amerika ermöglichte.

Alexander Geis, CEO von SAF-HOLLAND, würdigte Jones' Leistungen und betonte die Bedeutung von Kontinuität mit der Ernennung von Wolfe. Matthew Wolfe bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Nutzfahrzeug- und Automobilbranche mit, davon seit August 2021 als Vice President / General Manager Aftermarket Americas bei SAF-HOLLAND. Zuvor war er 15 Jahre bei Meritor tätig und begann seine Karriere bei DaimlerChrysler. In seiner neuen Rolle wird Wolfe die drive2030-Strategie umsetzen, die darauf abzielt, die Marktposition von SAF-HOLLAND weiter auszubauen.