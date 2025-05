Matthias Sammer bleibt beim BVB: Neue Rolle als Berater von Ricken!

Matthias Sammer könnte laut einem Bericht der "Sport Bild" bei Borussia Dortmund in einer neuen Rolle bleiben. Der ehemalige Nationalspieler, der bis Ende Juni als Berater der BVB-Geschäftsführung tätig ist, soll künftig als persönlicher Berater von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken fungieren. Sammer, der in der Vergangenheit auch als Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes tätig war, wird voraussichtlich in den kommenden Tagen ein entsprechendes Angebot erhalten. In seiner bisherigen Rolle war er in wichtige sportliche Entscheidungen eingebunden, einschließlich der Kaderplanung.

Die Beziehung zwischen Sammer und Ricken ist durch gemeinsame Erlebnisse in der Vergangenheit geprägt, da sie während ihrer aktiven Zeit bei Dortmund oft zusammen reisten. Sammer wird Ricken insbesondere bei strategischen Themen unterstützen. Es wurde jedoch auch bekannt, dass Sammer in seiner Funktion als TV-Experte keine Spiele des BVB mehr kommentieren wird, nachdem er in der Vergangenheit harsche Kritik am Team geübt hatte.