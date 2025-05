DocMorris: Pelion erwirbt 9,68 % – Ein starkes Signal für Wachstum!

Am 20. Mai 2025 gab die DocMorris AG bekannt, dass Pelion S.A., das größte Unternehmen im Gesundheitssektor in Polen, einen Anteil von 9,68 % an DocMorris erworben hat. Dieser Anteil bezieht sich auf die zukünftige Aktienanzahl von 51.017.883 nach einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung. Vor der Kapitalerhöhung betrug der Anteil von Pelion 33,27 % basierend auf der vorherigen Aktienanzahl von 14.835.093. DocMorris begrüßt die Beteiligung von Pelion, da das Unternehmen als erfahrener Investor im Apothekensektor gilt und damit Vertrauen in das Wachstumspotenzial von DocMorris signalisiert.

Pelion, mit Hauptsitz in Lodz, Polen, beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von mehr als 18 Milliarden PLN (rund 4 Milliarden CHF). Das Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen tätig, darunter der Großhandel mit medizinischen Produkten, der Verkauf von rezeptpflichtigen und nicht-rezeptpflichtigen Medikamenten sowie die Belieferung von Krankenhäusern und Logistikdienstleistungen. Neben Polen ist Pelion auch in Litauen und Schweden aktiv.