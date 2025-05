PIERER Mobility sichert 600 Millionen Euro für KTM-Sanierung – So geht's weiter!

Am 20. Mai 2025 gab PIERER Mobility bekannt, dass sie und die KTM AG Finanzierungszusagen erhalten haben, die sicherstellen, dass die erforderlichen Zahlungen fristgerecht geleistet werden können. Diese Zusagen sind jedoch noch an den Abschluss der erforderlichen Verträge gebunden. Die rechtzeitige Erfüllung der Sanierungspläne ist entscheidend für die Stabilität und Fortführung der KTM-Geschäfte.

Die PIERER Mobility AG hat ein umfassendes Finanzierungspaket zur Sanierung ihrer Tochtergesellschaften KTM AG, KTM Components GmbH und KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH gesichert. Am 25. Februar 2025 genehmigten die Gläubiger der genannten Unternehmen einen Sanierungsplan mit einer Quote von 30 %, der bis zum 23. Mai 2025 erfüllt werden muss. Der Gesamtbetrag zur Finanzierung dieser Quoten beläuft sich auf etwa 600 Millionen Euro.

In einer weiteren Mitteilung vom 22. Mai 2025 wurde bekannt, dass die Bajaj Auto International Holdings B.V. die notwendigen Mittel bereitstellt, um die Quotenzahlungen zu finanzieren. Konkret wird ein Darlehen in Höhe von 450 Millionen Euro an die KTM AG gewährt, während PIERER Mobility 150 Millionen Euro erhält, um die restlichen Zahlungen zu decken. Diese finanzielle Unterstützung ist entscheidend, um die Sanierung der KTM und ihrer Tochtergesellschaften erfolgreich abzuschließen.

Zusätzlich zu den finanziellen Aspekten gab es auch Veränderungen im Vorstand der PIERER Mobility AG. Stefan Pierer wird nach Abschluss des Sanierungsverfahrens im Juni 2025 aus dem Vorstand ausscheiden. Verena Schneglberger-Grossmann, die seit 2015 für die Gruppe tätig ist, wird als neues Vorstandsmitglied berufen und wird CEO Gottfried Neumeister unterstützen.

Die Entwicklungen bei PIERER Mobility und KTM sind von großer Bedeutung für die Zukunft des Unternehmens, insbesondere in einem wettbewerbsintensiven Markt. Die Sicherstellung der Finanzierung und die erfolgreiche Umsetzung der Sanierungspläne sind entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit der Marken KTM und ihrer Produkte zu gewährleisten.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation, wie wichtig strategische Finanzierungsentscheidungen und effektive Unternehmensführung in Krisenzeiten sind, um langfristige Stabilität und Wachstum zu sichern.

Die PIERER Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,78 % und einem Kurs von 21,50EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.