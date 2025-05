Henkel-Aktien im Aufwind: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 80 Euro!

Die Aktien von Henkel zeigen am Mittwoch eine positive Entwicklung, nachdem die Deutsche Bank eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat. In einem insgesamt trägen Marktumfeld stiegen die Papiere des Düsseldorfer Konsumgüterherstellers auf der Handelsplattform Tradegate um 1,6 Prozent auf 71,98 Euro. Auf der regulären Handelsplattform Xetra würden die Aktien damit über die wichtige 50-Tage-Linie klettern, was als positives Signal gewertet wird.

Der Analyst Tom Sykes von der Deutschen Bank hebt hervor, dass in den Henkel-Aktien bereits ein wirtschaftlicher Abschwung eingepreist sei, der sich in den aktuellen Unternehmensdaten jedoch nicht abzeichne. Dies deutet darauf hin, dass die Aktien möglicherweise schon bald eine Neubewertung erfahren könnten, vorausgesetzt, es bleiben negative Nachrichten aus. Sykes betont, dass die Henkel-Papiere nicht einmal gute Nachrichten benötigen, um an Wert zu gewinnen.