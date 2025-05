PVA TePla AG: Aktienrückkauf und positive Analystenprognosen im Fokus!

Die täglichen Rückkäufe und die entsprechenden Durchschnittspreise wurden detailliert auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Die zurückgekauften Aktien wurden zu Preisen zwischen 16,389 und 17,496 Euro pro Aktie erworben, was auf eine strategische Preiskontrolle hinweist.

Die PVA TePla AG hat am 19. Mai 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Details zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm 2024/25 enthält. Im Zeitraum vom 12. bis 16. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 23.200 Aktien. Diese Käufe sind Teil eines umfassenderen Rückkaufprogramms, das am 22. November 2024 gestartet wurde. Bis zum 16. Mai 2025 wurden insgesamt 1.241.408 Aktien zurückgekauft. Die Rückkäufe erfolgen über eine beauftragte Bank im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Zusätzlich zu den Informationen über das Aktienrückkaufprogramm hat die Montega AG am 21. Mai 2025 eine Research-Studie zur PVA TePla AG veröffentlicht. Die Analysten bewerten das Unternehmen weiterhin mit „Kaufen“ und setzen ein Kursziel von 23,00 Euro für die nächsten 12 Monate. Diese positive Einschätzung basiert auf den jüngsten Fortschritten im Metrologiegeschäft, das als zukünftiger Wachstumstreiber identifiziert wurde.

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete PVA TePla einen Umsatz von 58,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang wurde jedoch durch eine starke Leistung im Industrial-Segment, das um 23,8 % zulegte, teilweise ausgeglichen. Das Semiconductor-Segment hingegen erlebte einen Rückgang von 14,4 %, was laut Unternehmensführung auf Stichtagseffekte zurückzuführen ist.

Die Bruttomarge konnte auf 33,1 % gesteigert werden, was auf Effizienzsteigerungen in der Produktion hinweist. Trotz eines gestiegenen Bruttogewinns belasteten höhere Kosten in Forschung, Entwicklung sowie Vertrieb und Verwaltung das operative Ergebnis, sodass das EBITDA mit 8,2 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert lag.

Die Analysten von Montega heben hervor, dass die Fortschritte im Zertifizierungsprozess mit asiatischen Metrologiekunden und die Erholung im Auftragseingang Anzeichen für eine positive Trendwende darstellen könnten. PVA TePla hat sich durch strategische Übernahmen im Metrologie-Sektor verstärkt, was das Wachstumspotenzial weiter erhöhen könnte.

Insgesamt zeigt die PVA TePla AG eine solide Geschäftsentwicklung mit positiven Aussichten, insbesondere im Metrologiegeschäft, was die Kaufempfehlung der Analysten untermauert.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 15,88EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.