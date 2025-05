Stimmrechtsänderungen bei flatexDEGIRO: DWS, T. Rowe Price & Morgan Stanley betroffen!

In der ersten Mitteilung vom 20. Mai 2025 gab die DWS Investment GmbH bekannt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der flatexDEGIRO AG auf 2,90 % gesunken ist, nachdem sie am 14. Mai 2025 eine Schwelle berührt hatte. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Anteil noch bei 3,08 % lag. Die DWS Investment GmbH ist eine in Frankfurt am Main ansässige Gesellschaft, die für die Verwaltung von Vermögenswerten zuständig ist. Der Rückgang der Stimmrechte ist auf die Rückgabe von Aktien als Sicherheit zurückzuführen.

Am 20. und 21. Mai 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG mehrere Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die sich auf Änderungen in den Stimmrechtsanteilen von verschiedenen Investoren beziehen. Diese Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel und informieren über signifikante Veränderungen in den Stimmrechtsverhältnissen.

In der zweiten Mitteilung vom 21. Mai 2025 berichtete die T. Rowe Price Group, Inc. aus Baltimore, Maryland, dass ihr Stimmrechtsanteil auf 2,88 % gefallen ist, ebenfalls nach einer Schwellenberührung am 15. Mai 2025. Zuvor hatte T. Rowe Price einen Anteil von 4,78 %. Auch hier ist der Rückgang auf Veränderungen in den gehaltenen Aktien zurückzuführen.

Zusätzlich wurde in einer weiteren Mitteilung von Morgan Stanley am 21. Mai 2025 bekannt gegeben, dass deren Stimmrechtsanteil auf 1,99 % gesunken ist, nachdem sie am 14. Mai 2025 eine Schwelle berührt hatten. Der Rückgang von 3,68 % auf 1,99 % ist das Ergebnis von Veränderungen in den gehaltenen Stimmrechten und Instrumenten.

Die flatexDEGIRO AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist ein bedeutender Akteur im Bereich des Online-Brokerage und hat in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeutung im europäischen Finanzmarkt erlangt. Die regelmäßigen Stimmrechtsmitteilungen sind ein wichtiger Bestandteil der Corporate Governance und dienen dazu, Investoren und die Öffentlichkeit über wesentliche Veränderungen in der Eigentümerstruktur zu informieren.

Insgesamt spiegeln die Mitteilungen die dynamische Natur des Aktienmarktes wider, in dem institutionelle Investoren regelmäßig ihre Positionen anpassen. Die flatexDEGIRO AG bleibt weiterhin ein Unternehmen von Interesse für Investoren, die die Entwicklungen in der Unternehmensführung und den Marktbedingungen beobachten.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 24,88EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.