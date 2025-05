Brenntag ernennt neuen CEO: Jens Birgersson übernimmt ab September 2025!

Der Chemikalienhändler Brenntag hat nach einer mehrmonatigen Suche einen neuen Vorstandsvorsitzenden gefunden. Jens Birgersson wird ab dem 1. September 2025 die Leitung des Unternehmens übernehmen. Dies gab Brenntag am Mittwoch in Essen bekannt. Birgersson bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Managementpositionen in internationalen Unternehmen mit, zuletzt war er Präsident und CEO der dänischen ROCKWOOL Group, einem führenden Hersteller von Dämmstoffen.

Birgersson tritt die Nachfolge von Christian Kohlpaintner an, der sein Amt zum 31. August 2025 niederlegt. Kohlpaintner war seit Anfang 2020 an der Spitze des Brenntag-Konzerns und hatte ursprünglich einen Vertrag bis Ende Dezember 2025, den er jedoch nicht verlängern wollte. Die Entscheidung, einen neuen Vorstandsvorsitzenden zu suchen, wurde bereits Ende November 2024 bekannt gegeben, als Kohlpaintner seinen Rücktritt ankündigte.