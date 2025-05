Deutsche Staatsanleihen unter Druck: Renditen steigen trotz Moody's Herabstufung

Für den weiteren Handelsverlauf wird nicht mit signifikanten Impulsen am deutschen Rentenmarkt gerechnet, da keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone oder den USA veröffentlicht werden, die als Orientierung für die Anleger dienen könnten. Auch bei britischen Staatsanleihen stiegen die Renditen, wobei die zehnjährige Rendite um 0,05 Prozentpunkte auf 4,75 Prozent anstieg. Dies geschah im Kontext einer steigenden Inflation in Großbritannien, die im April auf 3,5 Prozent kletterte – den höchsten Stand seit 15 Monaten.

Am Mittwoch starteten die deutschen Staatsanleihen schwächer in den Handel und setzten damit die Kursverluste vom Vortag fort. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,23 Prozent auf 129,99 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,63 Prozent anstieg. Anleiheexperten der Landesbank Hessen-Thüringen verwiesen auf die jüngsten Äußerungen von US-Notenbankern, die signalisierten, dass Zinssenkungen nicht unmittelbar bevorstehen. Diese Aussagen stützen die Renditen an den Anleihemärkten insgesamt.

Am Montag begannen die deutschen Staatsanleihen mit Kursverlusten in die Handelswoche. Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Moody's und der Anstieg der Renditen für US-Anleihen belasteten die Stimmung am Markt für festverzinsliche Wertpapiere. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,22 Prozent auf 130,14 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,61 Prozent stieg. Moody's hatte den USA die Spitzenbewertung "Aaa" entzogen und die Kreditwürdigkeit auf "Aa1" herabgestuft, was auf den Anstieg der Staatsschulden und der Kosten für deren Bedienung zurückgeführt wurde.

Trotz der Herabstufung erwarten Anleiheexperten von UBS keine größeren Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Analyst Mark Haefele betonte, dass es keine grundlegende Marktveränderung gebe und dass die US-Notenbank möglicherweise eingreifen würde, sollte es zu einem unkontrollierten Anstieg der Anleiherenditen kommen. Der Vizepräsident der US-Notenbank, Philip Jefferson, äußerte, dass die Notenbank keine Eile bei geldpolitischen Entscheidungen habe und die Entwicklungen abwarten wolle.

Am Dienstag stoppten die Kurse deutscher Bundesanleihen ihre jüngste Erholung, als der Euro-Bund-Future um 0,29 Prozent auf 130,20 Punkte fiel und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,60 Prozent anstieg. Aussagen von US-Notenbankern deuteten darauf hin, dass die Fed bei Zinssenkungen weiterhin vorsichtig agieren werde. Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone hatten kaum Einfluss auf die Märkte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 129,6EUR auf Eurex (22. Mai 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.