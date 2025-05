Siemens Aktienrückkauf: 299.108 Aktien in nur einer Woche erworben!

Die Details der Käufe sind wie folgt: Am 12. Mai wurden 66.444 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 223,15 Euro pro Aktie erworben. Am 13. Mai waren es 54.501 Aktien zu 223,19 Euro, gefolgt von 55.514 Aktien am 14. Mai zu 223,05 Euro. Am 15. Mai wurden 55.399 Aktien zu 219,32 Euro und am 16. Mai 67.250 Aktien zu 220,57 Euro gekauft. Insgesamt beläuft sich das Volumen der bis zum 18. Mai 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien auf 11.683.308 Stück.

Die Siemens Aktiengesellschaft hat am 19. Mai 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht, das am 12. Februar 2024 gestartet wurde. Im Zeitraum vom 12. bis 18. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 299.108 eigene Aktien. Diese Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt, wobei eine von Siemens beauftragte Bank die Käufe durchführte.

Die Bekanntmachung erfolgte gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, die Transparenz und Marktintegrität fördern soll. Die detaillierten Informationen zu den Rückkäufen sind auf der offiziellen Website von Siemens zugänglich.

Zusätzlich wurde am 20. Mai 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die sich auf den Erwerb von Stimmrechten durch Amundi S.A. bezieht. Amundi hat am 15. Mai 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten und hält nun 2,9642% der Stimmrechte an Siemens. Diese Mitteilung ist ebenfalls im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen gemäß dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) erfolgt.

Die Stimmrechtsmitteilung zeigt, dass Amundi 23.713.975 Stimmrechte direkt hält, was 2,9642% der Gesamtstimmrechte entspricht. Darüber hinaus besitzt Amundi 11.904 Stimmrechte in Form von Wertpapierleihe, was 0,0015% ausmacht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Siemens beträgt 800 Millionen.

Diese Entwicklungen sind Teil der laufenden Bemühungen von Siemens, den Aktienwert zu steigern und die Aktionärsstruktur zu optimieren. Die Maßnahmen zielen darauf ab, das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktposition des Unternehmens zu festigen.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 219,4EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.