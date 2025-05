SNP Schneider-Neureither: Beherrschungsvertrag mit Carlyle – Was bedeutet das? Am 19. Mai 2025 hat der Aufsichtsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN DE0007203705) beschlossen, einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Hauptaktionärin Succession German Bidco GmbH, einer von The Carlyle Group …