Villeroy & Boch: Umsatzsprung dank Ideal Standard – 33,2 % Wachstum!

Die Villeroy & Boch AG hat in ihrem aktuellen Quartalsbericht für das erste Quartal 2025 beeindruckende Ergebnisse präsentiert, die maßgeblich durch die Integration des Unternehmens Ideal Standard beeinflusst wurden. Die konsolidierten Umsätze beliefen sich auf 369,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 33,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, in dem die Umsätze bei 277,1 Millionen Euro lagen. Der signifikante Umsatzanstieg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Einnahmen von Ideal Standard erst seit dem 1. März 2024 in den Zahlen berücksichtigt werden.

Zusätzlich zu den Umsatzsteigerungen verzeichnete Villeroy & Boch auch einen Anstieg der Auftragseingänge, was zu einem Anstieg des Auftragsbestands um 23,1 Millionen Euro auf insgesamt 195,1 Millionen Euro im Vergleich zum 31. Dezember 2024 führte. Besonders im Segment Bad & Wellness stieg der Auftragsbestand auf 156,2 Millionen Euro, während im Bereich Dining & Lifestyle ein Anstieg auf 38,9 Millionen Euro verzeichnet wurde, was auf bereits platzierte Bestellungen für Weihnachtswaren zurückzuführen ist.