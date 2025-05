Eurobattery Minerals: Schlüsselpartnerschaft für nachhaltige Batterieminerale!

Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, hat kürzlich bedeutende Fortschritte in der Entwicklung seines Hautalampi-Projekts in Finnland erzielt. Am 19. Mai 2025 gab die hundertprozentige Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (MoU) mit Terrafame Ltd. bekannt. Ziel dieser Vereinbarung ist die Prüfung eines gemeinsamen Entwicklungsprogramms zur Raffination von Nickel- und Kobaltkonzentrat, das im Hautalampi-Projekt produziert wird. Die Parteien beabsichtigen, 100 % des produzierten Konzentrats am Standort von Terrafame zu verarbeiten, was die Verantwortung und Effizienz in der Verarbeitung kritischer Batteriemineralien fördern soll. Das Programm soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Roberto García Martinez, CEO von Eurobattery Minerals, betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft für die Sicherung einer stabilen Nachfrage nach Nickel und Kobalt, was für das Wachstum des Unternehmens entscheidend ist. Terrafame, das 2015 gegründet wurde und die größte Nickelmine Europas betreibt, produziert kohlenstoffarme Batteriechemikalien und hat eine der größten Nickelsulfatanlagen weltweit. Diese Zusammenarbeit soll die inländischen Verarbeitungskapazitäten in Europa stärken und die nachhaltige Lieferung von Rohstoffen für die Elektrofahrzeugindustrie unterstützen.