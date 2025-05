Südzucker AG: Virtuelle Hauptversammlung 2025 – Wichtige Entscheidungen stehen an! Die Südzucker AG hat die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung für den 17. Juli 2025 im Congress Center Rosengarten in Mannheim bekannt gegeben. Diese Hauptversammlung wird als virtuelle Veranstaltung durchgeführt, was bedeutet, dass …